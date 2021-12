Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit dem E-Scooter an Autos vorbei

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Kreuzung Schildescher Straße und Herforder Straße wurde ein betrunkener E-Scooter-Fahrer am frühen Sonntagmorgen, 12.12.2021, leicht verletzt, als er an Autos vorbei fuhr.

Der 21-jährige Bielefelder war gegen 03:45 Uhr auf einem E-Scooter auf der Schildescher Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An dem Steigungsstück der Schildescher Straße standen zwei Autos und warteten auf ein grünes Ampelsignal an der Kreuzung Herforder Straße. Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhr der 21-Jährige links an den beiden Pkw vorbei, geriet ins Schlingern und stürzte auf die Straße.

Die beiden Autofahrer kümmerten sich um den Verletzten, bis Rettungssanitäter anschließend seine Kopfplatzwunde versorgten. Der Scooter-Fahrer gestand den gerufenen Streifenbeamten, dass er Alkohol getrunken hatte. Nach dem deutlichen Ergebnis eines Alkoholtestgeräts entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell