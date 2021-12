Polizei Bielefeld

POL-BI: Vierte gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und Polizei Bielefeld: Tötungsdelikt in Brackwede - weitere Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

DS / Bielefeld-Brackwede. Die Ermittler der Mordkommission bitten um weitere Zeugenhinweise.

Wie zuvor berichtet, wurde ein 31-jähriger Mann am Mittwochabend, dem 08.12.2021, gegen 21:45 Uhr, an der Bushaltestelle "Brackwede Kirche" durch mehrere Schüsse schwer verletzt und verstarb einige Zeit später im Krankenhaus. Ein 28-jähriger Tatverdächtiger stellte sich der Polizei und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Diese aufzuklären, sind weiterhin die primären Ziele der andauernden Ermittlungen der Mordkommission "Haupt".

Zur Tatzeit befanden sich mehrere Personen in der näheren Umgebung.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei bitten um weitere Zeugenhinweise zur Tat.

Die Mordkommission "Haupt" nimmt Hinweise unter der 0521 545-0 entgegen.

