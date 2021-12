Polizei Bielefeld

POL-BI: Duo erbeutet Bargeld

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte suchen einen Mann, der in der Nacht auf Sonntag, 12.12.2021, gemeinsam mit einer Komplizin einen Bielefelder an der Zimmerstraße mit einem Messer bedrohte und leicht verletzte.

Der 55-jährige Bielefelder ging gegen 02:30 Uhr die Zimmerstraße entlang, als er auf Höhe eines Einkaufszentrums von einer Frau angesprochen wurde. Die 28-Jährige fragte den Bielefelder, ob er Zigaretten und Kleingeld dabei hätte. Er kannte die Frau flüchtig.

Als der 55-Jährige stehenblieb, erschien hinter ihm eine weitere Person, hielt ein Messer an seinen Rücken und drohte, ihn zu verletzen. Dann griff der Täter in die Hosentasche des Bielefelders und nahm sein Portemonnaie heraus. Mit dem Bargeld in der Hand flüchtete er in das nahgelegene Parkhaus. Seine Komplizin folgte ihm.

Bei dem Vorfall erlitt der Bielefelder leichte Verletzungen an der Hand.

Der männliche Täter war etwa 180 cm groß und hatte einen Drei-Tage-Bart. Er trug eine blaue Sweatshirtjacke, Jeans und helle Turnschuhe. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise zum Raub nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell