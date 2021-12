Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb wird im Auto fündig

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Ummeln - Ein Anwohner bemerkte in der Nacht auf Montag, 13.12.2021, einen unbekannten Täter, der in ein Fahrzeug an der Braakstraße stieg und mit seiner Beute flüchtete.

Der Dieb machte sich gegen 02:25 Uhr an dem blauen Audi A2 zu schaffen, der in der Nähe der Kreuzung Auf den Hüchten geparkt worden war. Er entwendete eine Geldbörse und flüchtete anschließend in Richtung Enniskillener Straße.

Die alarmierten Polizeibeamten suchten den Bereich ab, jedoch fehlte von dem Dieb jede Spur.

Der Täter war etwa 20 Jahre alt und trug eine blaue Jacke der Marke Puma sowie ein graues Basecap. Außerdem hatte er einen Rucksack bei sich.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

