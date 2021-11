Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Osnabrück (ots)

In ein Wohnhaus am Pfauenhof brachen am Mittwoch zwischen 17.05 Uhr und 19.15 Uhr unbekannte Täter ein. Sie verschafften sich über den rückwärtigen Bereich mittels roher Gewalt Zugang ins Innere des Einfamilienhauses unweit der Adlerstraße. Dort wurden die Räume, sowie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Die Einbrecher flüchteten mit Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung. Die Polizei in Dissen bittet um Hinweise unter 05421/921390.

