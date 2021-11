Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Fünf Fahrräder aus Gartenschuppen gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Dienstagabend (17.00 Uhr) bis Mittwochmittag (12.10 Uhr) machten sich unbekannte Täter an einem Gartenschuppen der Straße "Neuer Weg" zu schaffen. Sie öffneten gewaltsam die verschlossene Tür und entwendeten fünf hochwertige Fahrräder. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können werden gebeten sich unter 05421/921390 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell