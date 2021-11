Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruchsversuch in Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

An einer freizugänglichen Baustelle "In der Welle" versuchten Unbekannte zwischen Montagabend (17.00 Uhr) und Dienstagmorgen (07.00 Uhr) in einen Baucontainer einzubrechen. Auf der freizugänglichen Baustelle im Gewerbegebiet wollten sich die Täter mit grober Gewalt unerlaubt Zugang in den Container verschaffen. Als das Vorhaben jedoch misslang entwendeten die Straftäter diverse, nicht speziell gesicherte Werkzeuge und Baumaterialien von der Baustelle. Darunter ein 40 Meter langes Starkstromkabel. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei in Bramsche unter 05461/915300 entgegen.

