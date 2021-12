Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer mit übermütiger Fahrweise gestoppt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Am frühen Sonntagmorgen, 12.12.2021, wurden Streifenbeamte an einer Kreuzung im Schildescher Ortskern Zeugen eines besonderen Fahrmanövers eines angetrunkenen Autofahrers. Nach der anschließenden Kontrolle und Blutprobe stellten sie den Führerschein des jungen Bielefelder Fahrers sicher und verboten ihm das Autofahren.

Ausgerechnet vor einem, bei rotem Ampelsignal wartenden, Streifenwagen zog ein BMW-Fahrer gegen 03:50 Uhr durch Driften mehrere Kreise in der Mitte der Kreuzung Engersche Straße und Talbrückenstraße. Er kam aus Richtung stadtauswärts und setzte seinen Weg auf der Engersche Straße fort.

Auf das Blaulicht und die Anhaltesignale der Streifenbeamten reagierte der BMW-Fahrer zunächst nicht und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt. Erst als er in Höhe des Schildescher Friedhofs mit dem rechten Hinterrad über eine Gehwegkante fuhr, hielt er nach wenigen Metern mit dem 1er BMW an.

Den Streifenbeamten begegnete der 25-jährige Bielefelder BMW-Fahrer bei der Kontrolle lachend. Er gab an, er habe sich mit der Fahrweise abreagiert. Ein Alkoholtestgerät zeigte vor Ort einen deutlichen Hinweis auf Alkoholkonsum an. Nach der anschließenden Blutprobe durch einen Arzt stellten die Polizisten den Führerschein des 25-Jährigen sicher und zeigten ihn an.

