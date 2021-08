Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeuge aus Neubau gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Ein Dieb hatte es in der Nacht zu Freitag, 26.08.2021, auf Werkzeuge an einer Baustelle an der Apfelstraße abgesehen und stahl eine Kreissäge und ein Dosensenker-Set.

Zwischen 16:00 Uhr und 11:44 Uhr betrat der unbekannte Täter den Keller eines Neubaus nahe der Kreuzung Westerfeldstraße. Er stahl eine Handkreissäge des Herstellers Würth mit der Modellbezeichnung HSK 65 E-Power und ein Dosensenker-Set der Marke Lux.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell