Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in der Curiestraße

Lippstadt (ots)

Nach einer Unfallflucht an einem geparkten weißen Suzuki in der Curiestraße am Mittwoch (3. März), gegen 22.30 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Insbesondere wird der Fahrer eines schwarzen Opels gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell