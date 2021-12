Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht: Kinder weichen Pkw aus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Melanchthonstraße ist ein Autofahrer am Freitag, 10.12.2021, an einem haltenden Lieferwagen in den Gegenverkehr ausgeschert. Als zwei Jungen diesem Pkw auswichen, wurde ein 13-Jähriger leicht verletzt. Zu diesem Unfall suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 den beteiligten Pkw-Fahrer und Zeugen.

Gegen 13:20 Uhr fuhren der 13-Jährige und ein 12-Jähriger mit ihren Fahrrädern auf der Melanchthonstraße. Sie kamen aus Richtung der Stapenhorststraße. Kurz nach dem Kreisverkehr an der Rolandstraße stand, aus Sicht der beiden Kinder, in der Gegenrichtung ein Lieferwagen auf der Straße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr an dem haltenden Transporter vorbei, obwohl sich die beiden Kinder aus der Gegenrichtung dem Engpass näherten. Um nicht mit dem Pkw zusammenzustoßen, wich der 12-Jährige aus. Dabei stieß er an den Fahrradlenker des 13-Jährigen, der in der Folge gegen einen geparkten Peugeot fuhr.

Der beteiligte Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Um den leichtverletzten Jungen kümmerte sich eine Frau, die auf den Unfall aufmerksam geworden war, bis Rettungssanitäter die medizinische Versorgung übernahmen. An dem abgestellten Peugeot Partner waren leichte Beschädigungen durch den Anstoß des Fahrrads erkennbar.

