Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht, Hermeskeil, Petersberg

Hermeskeil (ots)

Am Dienstag, den 02.08.202 zwischen 08:00 und 12:00 Uhr kam es in Hermeskeil in der Straße Petersberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr von der Koblenzer Straße kommend den Einmündungsbereich Petersberg und kollidierte dort mit einer Gartenhecke. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort. An der Hecke entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefonnummer: 06503/9151-0

