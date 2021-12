Polizei Bielefeld

POL-BI: Kleinkraftrad gerät in den Gegenverkehr

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Oldentrup - Bei einem Unfall am Montag, 13.12.2021, kollidierte eine Bielefelderin mit ihrem Kleinkraftrad mit einem entgegenkommenden Lkw auf der Dingerdisser Straße und wurde schwer verletzt.

Die 39-jährige Bielefelderin befuhr mit ihrem Kleinkraftrad der Marke Aprilia die Dingerdisser Straße in Fahrtrichtung Ludwig-Erhard-Allee, als sie gegen 13:23 Uhr, in einer langgezogenen Kurve in den Gegenverkehr geriet.

Dabei stieß sie mit dem Lkw eines 63-Jährigen Fahrers aus Enger zusammen. Bei dem Zusammenprall mit dem Mercedes verletzte sie sich schwer. Rettungskräfte brachten die 39-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell