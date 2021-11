Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Achtung: Telefonbetrüger rufen an!

Worms (ots)

Auch heute versuchen die Betrüger wieder in Worms an das Geld ihrer meist älteren Opfer zu gelangen. Wie der Kripo soeben bekannt wurde, starten die Betrüger eine neue Anrufwelle in Worms, um mit schockierenden Geschichten ihre Opfer zu täuschen. Die Betrüger melden sich per Telefon als Polizeibeamte und behaupten, dass ein Enkel oder ein anderer naher Verwandter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und deshalb dringend Geld für die Kaution zur Abwehr der Inhaftierung benötigt werde. Eine ältere Dame war bereits bei ihrer Hausbank, um 80.000 Euro abzuheben und wurde an die Hauptfiliale verwiesen. Auf diesem Weg rief sie bei der Wormser Polizei an, um zu erfahren, wohin sie das Geld bringen soll und ob es ihr gestattet sei, zur Unfallstelle zu gelangen. Die Frau wurde hinsichtlich der Betrugsmasche aufgeklärt. Ebenfalls wurde versucht vorzugaukeln, ein naher Verwandter sei akut an Corona erkrankt. In diesen Fällen werde dringend Geld für ein teures Medikament benötigt. Bitte beantworten Sie folgende Fragen, bevor Sie Ihr Geld an Dritte weitergeben:

- Sollen Sie das Geld noch heute übergeben? - Wurde Ihnen verboten, über den Grund der Abhebung zu sprechen? - Hat sich der Anrufer als Familienangehöriger, Polizist, Notar, Richter, Staatsanwalt etc. ausgegeben? - Sollen Sie das Geld oder Ihre Wertsachen an eine Ihnen unbekannte Person übergeben?

Wir wollen, dass Sie sicher leben. Ihre Polizei Worms.

