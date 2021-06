Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher erbeuten Metall - hoher Beuteschaden -#polsiwi

Bad Berleburg - Weidenhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagmittag (11.06.2021; 13:30 Uhr) und Montagmorgen (14.06.2021, 05:45 Uhr) sind vermutlich mehrere unbekannte Täter in einen metallverarbeitenden Betrieb in Bad Berleburg - Weidenhausen in der dortigen Moosestraße eingedrungen. Hier wurden nach jetzigen Kenntnissen ca. 6 Tonnen Messing- und Kupferrohre im hohen fünfstelligen Eurobereich entwendet.

Laut Nachbarn könnte die Tatzeit gegebenenfalls in der Nacht zu Samstag (12.06.2021, ca. 02:45 Uhr) gelegen haben. Zu diesem Zeitpunkt ist dort ein größeres Fahrzeug (LKW o.ä.) in Richtung Firma gefahren. Aufgrund der erbeuteten Metalle muss der Abtransport mittels LKW erfolgt sein. Wie die Täter in die Lagerhalle gekommen sind, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest.

Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0.

