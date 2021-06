Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Busch und Gartenmauer bremsten PKW auf Irrwegen - #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Beim Ausparken ist am Montagnachmittag (14.06.2021) der PKW einer 71-jährigen Fahrerin in der Straße "Im Pfarrfeld" auf Irrwegen geraten. Der 71-Jährigen verwechselten eigenen Angabe zu Folge Gas und Bremse bei dem Fahrmanöver. Hierbei kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst in einen Busch und prallte anschließend gegen eine Gartenmauer. Die Frau erlitt hierbei leichte Verletzungen, der PKW wurde im Frontbereich erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

