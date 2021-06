Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Hoher Sachschaden und zwei Verletzte nach Verkehrsunfall -#polsiwi

Siegen (ots)

Am Montagmorgen (14.06.2021) ist auf der Freudenberger Straße an der Einmündung zur Wellersbergstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 57-jährige PKW-Fahrerin kam aus dem Wellersbergtunnel und befuhr die Freudenberger Straße in Richtung Tiergartenstraße/Fischbacherbergstraße. An der beampelten Einmündung zur Wellersbergstraße wollte sie nach links in die Wellersbergstraße abbiegen. Hierbei müssen bei Grünlicht die abbiegenden Fahrzeuge auf den Gegenverkehr achten. Dies hatte die 57-Jährige nach bisherigen Kenntnissen unterlassen, denn im Abbiegevorgang kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 32-jährigen PKW-Fahrer. Infolge des Frontalzusammenstoßes wurde die Frau schwer, der 32-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 70.000 EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der verletzten 57-Jährigen war der betroffene Abschnitt der Freudenberger Straße komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell