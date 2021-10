Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von 3 leeren Gasflaschen

Üdersdorf-Tettscheid (ots)

In dem Zeitraum von Fr., 15.10.2021, 22:10 Uhr bis 16.10.2021, 09:00 Uhr, hat ein unbekannter Täter in Üdersdorf-Tettscheid, in der Straße 'Auf der Held', drei leere Gasflaschen (Max-Gas, 2x33kg rot und 1x11kg grau) entwendet. Die Gasflaschen haben im Tatzeitraum draußen an der kleinen Mauer der Terrasse gestanden. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

