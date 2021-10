Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Parkender Pkw beschädigt und geflüchtet

Kelberg (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Sa., 16.10.2021, gegen 11:40 Uhr, mit dessen unbekannten Fahrzeug den auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Kelberg geparkten schwarzen Pkw Ford Focus beschädigt. An dem Focus sind Kratzer an der hinteren linken Ecke des rückwärtigen Stoßfängers entstanden. Der unbekannte Verursacher flüchtete, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

