Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: 28 Bienenvölker gestohlen

Oberbettingen (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete in dem Zeitraum vom Mo., 04.10.2021 bis Sa. 16.10.2021 in Oberbettingen, in der Straße "In den Büdden", 28 von den dort stehenden 30 Bienenvölker. Der Schaden dürfte sich im 4-stelligen Bereich befinden. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

