Polizei Hagen

POL-HA: Baumaterial aus Keller gestohlen - Zeuge beobachtet Tat

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend (09.02.2022) in Wehringhausen Personen, die Baumaterialien aus einem Keller stahlen und anschließend mit einem Auto weg fuhren, dessen Kennzeichen er sich merkte. Der 37-jährige Hagener lief, gegen 21.45 Uhr, die Wehringhauser Straße entlang und sah vor einem dortigen Haus ein Auto mit laufendem Motor stehen. Am Kofferraum des Autos stand eine Frau, die Baumaterial in diesen einlud, welches ein Mann aus dem Keller des Hauses holte. Der Zeuge sagte den Polizeibeamten, dass er selbst bei den laufenden Renovierungsarbeiten in dem Mehrfamilienhaus hilft. Er war sich deshalb sicher, dass sich die Personen unberechtigter Weise Zutritt zu den Kellerräumen verschafft haben mussten. Als diese ihn sahen, stiegen sie in das Auto ein und fuhren weg. Der 37-Jährige teilte den Polizisten das Kennzeichen mit. Dieses führte die Beamten zur Dorotheenstraße. Dort trafen sie eine 44-jährige Frau und einen 47-jährigen Mann an. Beide Personen stimmten mit den Beschreibungen des Zeugen überein. Das Auto fanden sie dort nicht vor. Die Tatverdächtigen machten den Beamten gegenüber unschlüssige Angaben und wichen Nachfragen aus. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und übergaben die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei. (sen)

