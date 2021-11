Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei findet bei festgenommenem Mann Rauschgift und gefälschte Impfpässe

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Karlsruher Kaiserstraße haben Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz in der Nacht auf Dienstag einen wegen Diebstahlsdelikten per Untersuchungshaftbefehl gesuchten Mann festgenommen.

Die Polizei stellte bei dem 31-Jährigen zudem eine geringe Menge Rauschgift sowie drei Blanko-Impfpässe sicher, in denen mutmaßlich gefälschte Aufkleber zu Corona-Impfungen angebracht waren.

Der Festgenommene wird noch im Laufe des Mittwochs einem Richter vorgeführt und muss nun mit weiteren Anzeigen wegen Urkundenfälschung sowie unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln rechnen.

Luca Gamer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell