Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - 53-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec kam es am Montag gegen 14:25 Uhr in der Einmündung Moltkestraße / Erzbergerstraße in Karlsruhe.

Der 53 Jahre alte Pedelec-Fahrer wollte ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge die Moltkestraße an dem dortigen Fuß- und Radüberweg queren und wurde von dem 81-jährigen Pkw-Fahrer scheinbar übersehen. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Luca Gamer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell