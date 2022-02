Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb schlägt Verfolger ins Gesicht

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 09.02.2022, betrat ein Mann gegen 16 Uhr eine Parfümerie in der Elberfelder Straße. Wie sich später herausstellte, war er kein Unbekannter. In der Vergangenheit fiel die Person bereits wegen Diebstählen auf. Über die Videoüberwachung sah eine Mitarbeiterin, wie der Mann wartete, bis eine Angestellte abgelenkt war. Anschließend nahm er ein hochwertiges Parfüm im Wert von knapp 100 Euro aus dem Regal und floh aus dem Geschäft. Die Mitarbeiterin wies drei Passanten (13, 15, 26) auf den Dieb hin. Diese verfolgten den Gauner bis zum Busbahnhof. Hier packte der 26-Jährige den Rucksack des Diebes. Dieser schlug ihm daraufhin in das Gesicht, ließ seinen Rucksack jedoch los. Anschließend gelang ihm die Flucht in einen Linienbus. Der Dieb war zirka 30 Jahre alt und zirka 1,80 m groß. Er trug eine beige Jacke, eine dunkle Kappe und hatte vermutlich eine Glatze. Der Zeuge blieb unverletzt. Die Polizisten fanden weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften im Rucksack. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

