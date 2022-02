Polizei Hagen

POL-HA: Aus Platzverweis nichts gelernt - Mann in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen Mittwoch (10.02.2022) einen 23-Jährigen in Gewahrsam, der am Nachmittag erst Bankmitarbeiter und Kunden belästigte und am Abend Passanten anpöbelte. Der Hagener lief nachmittags im Sparkassen-Karree ohne Maske durch die Bank, bis Polizisten ihm einen Platzverweis für die Filiale und den Vorplatz erteilten. Am Abend gegen 20.45 Uhr kehrte der Mann jedoch zurück und bedrängte Personen. Er wurde in das Gewahrsam gebracht und am Donnerstagmorgen aus diesem entlassen. (arn)

