POL-HA: Neue Masche am Telefon - Betrüger denken sich immer fiesere Geschichten aus

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch, 09.02.2022, klingelte gegen 13 Uhr das Telefon einer 81-Jährigen in der Hohenlimburger Straße. Der unbekannte Mann stellte sich als Beamter des BKA vor. Er berichtete, dass in Bulgarien ein Geschäft auf den Namen der Hagenerin eröffnet worden sei. Dies stehe jetzt in Verbindung mit verbotener Pornografie. Nun liege ein Haftbefehl gegen sie vor. Als die 81-Jährige entgegnete, dass es sich nur um einen Witz handeln könne, sagte der Gauner: "Wenn das für Sie ein Witz ist, dann lege ich jetzt auf und Kollegen kommen vorbei, welche Sie abholen und nach Bulgarien zu bringen". Die Hagenerin wollte jedoch erst mit ihrem Mann sprechen. Der Anrufer gab an, sich später melden zu wollen. Das Ehepaar rief die Polizei. Tatsächlich meldete sich der Mann später erneut per Telefon. Er forderte 3.450 Euro als vermeintliche Kaution. Andernfalls werde die 81-Jährige am nächsten Tag von Beamten abgeholt. Das Ehepaar hatte die Masche zum Glück von Anfang an durchschaut. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (hir)

