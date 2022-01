Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220128-1: Kriminalpolizeiliche Ermittlungen nach Bränden aufgenommen - Zeugen gesucht

Frechen/Erftstadt (ots)

In Frechen brannten zwei Autos, in Erftstadt der Imbissstand "Grillwerk".

Polizeibeamte erhielten Freitagmorgen (28. Januar) um kurz nach 1 Uhr den Einsatz zu einem Fahrzeugbrand an der Vellbrückstraße in Frechen. Dort eingetroffen, stand bereits ein auf dem Parkplatz eines angrenzenden Mehrfamilienhauses abgestellter Dacia Duster in Vollbrand, ein direkt davor Front an Front abgestellter Ford Ranger geriet ebenfalls in Brand. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die Bewohner des Hauses wurden vorsorglich aus dem Haus gebracht und von Polizeibeamten betreut. Zeugen gaben an, die Fahrzeuge am frühen Abend abgestellt zu haben. Einer dieser Zeugen soll zwei Jugendliche am Brandort gehört haben. Die Ermittlungen hinsichtlich einer mutmaßlichen Brandstiftung dauern an.

Etwa 20 Minuten später suchten Polizisten um 1.20 Uhr einen Brandort in Erftstadt-Lechenich am Kölner Ring auf. Dort soll nach Angaben eines Zeugen der Imbiss "Grillwerk", der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes platziert ist, brennen. Die eintreffende Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Innern des Imbissstandes und löschte den Schwelbrand, der von einem Sicherungskasten ausging. Der gesamte Innenraum war verrußt. Die Beamten gehen derzeit von einem technischen Defekt aus. Zu einem artgleichen Brandgeschehen an dieser Örtlichkeit ist es am Sonntag (23. Januar) bereits einmal gekommen. Auch hier dauern die Ermittlungen an.

In beiden Fällen bitten die Brandermittler des Kriminalkommissariates 11 in Hürth um die Mithilfe aus der Bevölkerung und fragen: "Wer kann sachdienliche Angaben zu den Bränden machen?". Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0 oder per Email unter poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell