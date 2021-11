Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geldbeutel aus geparktem Auto geklaut

Waldweiler (ots)

Ein unbekannter Dieb hat am Dienstag, 02.11.2021, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.45 Uhr aus dem geparkten Auto der 33-jährigen Geschädigten deren Geldbeutel mit Bargeld und diversen Papieren entwendet. Er sei von dem bislang unbekannten Täter aus der auf dem Beifahrersitz stehenden Handtasche entnommen worden. Das in Waldweiler, Am Kirchweg, abgestellte Auto sei nicht abgeschlossen gewesen. Täterhinweise konnten bisher nicht erlangt werden. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/91510 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de

