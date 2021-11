Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Thalfang (ots)

Am Mittwoch, dem 03.11.2021 zwischen 16:20 - 16:30 Uhr, kam es in Höhe der Hauptstraße Nr.24 in 54424 Thalfang zu einem Verkehrsunfall. Hierbei touchierte ein dunkler VW Passat den entgegenkommenden Dacia Duster der Geschädigten an dessen Heckkotflügel. Der Schaden am PKW des Geschädigten beläuft sich auf ca. 500EUR. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte am Außenspiegel der Fahrerseite einen Unfallschaden aufweisen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Morbach (06533/93740).

