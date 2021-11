Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Drogenfund bei Einsatz wegen Ruhestörung - Trierer Polizei beschlagnahmt unter anderem Cannabis-Indoor-Plantage

Trier (ots)

Einen unerwarteten Fund hat die Polizeiinspektion Trier am Dienstagabend (02. November 2021) bei einem Einsatz im Trierer Stadtteil Kürenz gemacht. In der Wohnung eines 31-Jährigen stießen die Beamten auf eine größere Menge an Betäubungsmitteln. Der komplette Fund wurde beschlagnahmt.

Das war geschehen:

Gegen 23 Uhr wurde der Trierer Polizei ruhestörender Lärm ausgehend von einer Wohnung im Trierer Stadtteil Kürenz gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten wurde die Wohnungstür zufällig geöffnet. Gleichzeitig konnten im Inneren der Wohnung zwei Personen beim Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden.

In der Folge wurde die betroffene Wohnung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier in Zusammenarbeit mit der Kriminalinspektion Trier durchsucht. Hierbei konnten unter anderem Amphetamin im zweistelligen Grammbereich, Cannabis im dreistelligen Grammbereich sowie eine Cannabis-Indoor-Plantage mit zwei Pflanzen und mehrere Fahrräder, deren Eigentumsverhältnisse derzeit noch ungeklärt sind, festgestellt und sichergestellt werden.

Gegen den 31-jährigen Wohnungsinhaber wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell