POL-PDTR: Idar-Oberstein: Diebstahl von Smartphone aus Lieferfahrzeug

Idar-Oberstein (OT Idar) (ots)

Am Morgen des 03.11.2021 wurde um ca. 08:15 Uhr das Smartphone (Samsung Galaxy S7 / Farbe Weiß) eines Lieferanten entwendet. Dieses befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls in einem unverschlossenen Lieferfahrzeug vor einer Bäckerei in der Fußgängerzone im Stadtteil Idar. Der durch den Diebstahl entstandene Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Eurobereich.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des vorliegenden Diebstahls. Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.

