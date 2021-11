Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall in der Kaiserstraße - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Am Mittwoch, 03.11.2021, ereignete sich gegen 14 Uhr, in der Kaiserstraße, unmittelbar vor der Einmündung zum Sankt-Barbara-Ufer, ein Verkehrsunfall auf dem linken Fahrstreifen. An dem Unfall war ein silberner VW Touran und ein weißer Kleinwagen beteiligt. Da der Unfallhergang nicht eindeutig geklärt ist, bittet die Polizeiinspektion Trier um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr.: 0651/97795211.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell