Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 69-Jährige um mehrere tausend Euro geprellt

Polizei appelliert an alle Angehörigen älterer Menschen

Moers (ots)

Am Dienstag erschien eine 69-jährige Moerserin auf der Polizeiwache und erstattete Anzeige. Ihr war bewusst geworden, dass sie auf Betrüger hereingefallen war.

Die Frau hatte gegen 12.30 Uhr einen sogenannten Schockanruf erhalten.

Um 14.30 Uhr übergab sie eine fünfstellige Summe, Schmuck und Wertsachen einem unbekannten Mann am Amtsgericht Moers. Sie wollte damit ihrer Tochter helfen, die angeblich eine Kaution für einen von ihr verschuldeten Verkehrsunfall begannen hatte.

Die Polizei berichtet regelmäßig von derartigen Fällen und warnt davor. Die Betrüger sind allerdings mit allen Wassern gewaschen und setzen die Angerufenen erheblich unter Druck.

Unsere Bitte an alle Angehörigen älterer Menschen: Sprechen Sie mit Ihren Lieben über die Maschen! Schärfen Sie Ihnen ein, niemals Geld an Fremde zu übergeben! Erklären Sie Ihren Lieben, dass niemand Ihnen schlimme Nachrichten am Telefon überbringt!

Zeugen, denen ein Unbekannter am Amtsgericht Moers aufgefallen ist, der zu Fuß in Richtung Königlicher Hof gelaufen ist, werden gebeten, sich bei der Wache in Moers, Telefon 02841-171-0, zu melden.

Hier die Beschreibung:

Etwa 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Figur, gepflegte Erscheinung, trug einen grünen Parker und sprach akzentfreies Deutsch.

Die Frau hatte das Geld und die Wertsachen in einen Kunststoffbeutel gepackt, den der Unbekannte in Empfang nahm.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell