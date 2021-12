Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Feuerwerkskörper gezündet

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Am Dienstag gegen 23.40 Uhr zündeten unbekannten Tätern einen pyrotechnischer Gegenstand (vermutlich ein illegaler Feuerwerkskörper) in einen Abfallbehälter am Bahnhof.

Durch die dadurch entstandene Detonation wurde der Abfallbehälter vollständig zerstört. Ein angrenzender Legizaun wurde ebenfalls beschädigt. Personen verletzten sich dabei nicht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

