Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210825 - 1023 Frankfurt-Gallus: Haschisch bei Fahrzeugkontrolle entdeckt

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend bewiesen Polizeibeamte den richtigen Riecher, als sie im Gallus ein Fahrzeug kontrollierten. Einer der Insassen, 22 Jahre alt, hatte eine nicht geringe Menge an Haschisch einstecken. Gegen etwa 18 Uhr hielt eine Polizeistreife in der Kriegkstraße ein mit mehreren Personen besetztes Fahrzeug an, um dieses einer Kontrolle zu unterziehen. Starker Drogengeruch schlug den Beamten schließlich aus dem Innenraum des angehaltenen Pkw entgegen. Einer der Insassen, ein 22-Jähriger, wirkte sichtlich nervös, was auch seinen Grund hatte. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes fanden die Beamten rund 216 Gramm Haschisch, mehrere hundert Euro Bargeld und mehrere Mobiltelefone auf und stellten die Beweismittel sicher. Eine anschließende Wohnungsdursuchung förderte mithilfe eines Drogenspürhundes noch weitere 12 Gramm Haschisch und Mobiltelefone zu Tage. Der 22-Jährige, der die Beamten zunächst mit auf die Wache begleiten durfte, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell