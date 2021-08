Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210825 - 1022 Frankfurt-Sachsenhausen: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 24. August 2021, gegen 19.25 Uhr, befand sich eine Funkstreife des 8. Polizeirevieres auf einer Einsatzfahrt über die Darmstädter Landstraße in stadtauswärtiger Richtung. Hierzu hatte die Besatzung des Mercedes Vito das Blaulicht und das Martinshorn eingeschaltet. In Höhe der Hausnummer 112 wollte eine 56-jährige Frau mit ihrem Smart auf die Darmstädter Landstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Der Smart geriet durch die Wucht des Aufpralles auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem herannahenden VW Golf zusammenstieß. Auch der Vito kam nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die beiden Fahrspuren der Gegenbahn und prallte in eine Umzäunung, wo er zum Stehen kam. Die schwerverletzte 56-jährige Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Smart befreit werden. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 EUR. Die 40-jährige Fahrerin des VW Golf und ihre 14-jährige Mitfahrerin mussten ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide konnten nach erfolgter ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 EUR. Auch der 32-jährige Fahrer des Streifenwagens und seine 26-jährige Beifahrerin konnten nach erfolgter ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Unfallschaden an dem Vito beziffert sich auf etwa 8.000 EUR. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 21.00 Uhr musste die Darmstädter Landstraße zwecks Räumung und Unfallaufnahme im Bereich zwischen Mailänder Straße und Bindingstraße in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510800 in Verbindung zu setzen.

