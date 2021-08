Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210825 - 1021 Frankfurt-Rödelheim: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht endete eine Auseinandersetzung in Rödelheim blutig. Ein Mann wurde mit einem Messer am Hals verletzt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch in der Nacht fest.

Gegen 01:00 Uhr gerieten die vier Männer im Alter von 22 -42 Jahren an einem Kiosk in der Radilostraße in Streit. Dabei bildeten nach derzeitigen Erkenntnissen der 42-Jährige die eine Partei, während die drei jüngeren Männer auf der anderen Seite standen. Die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung entwickelte sich dann zu einer körperlichen, in deren Verlauf der 42-Jährige ein Messer zog und seinen 22-jährigen Kontrahenten damit am Hals verletzte. Der 22-Jährige schwebt nicht in Lebensgefahr.

Das Überfallkommando der Frankfurter Polizei nahm den Tatverdächtigen noch in Tatortnähe fest. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Vorwurf: Versuchter Totschlag.

