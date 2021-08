Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210824 - 1018 Frankfurt-Gallus/Griesheim: Mehrere Mülltonnenbrände

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 24. August 2021, gegen 02.15 Uhr, befand sich eine Funkstreife in der Mainzer Landstraße, in Höhe des Anwesens Nummer 332. Dort hatte eine Mülltonne gebrannt. Noch während des Einsatzes, gegen 02.40 Uhr, ging eine weitere Meldung ein, wonach ein Müllcontainer in der Lärchenstraße 78 brenne. Tatsächlich stand dort ein Müllcontainer in Vollbrand, der jedoch durch die Feuerwehr, ohne weitere Schäden zu verursachen, gelöscht werden konnte.

Nur etwa 20 Minuten später ging die nächste Mitteilung über einen Mülltonnenbrand ein. Diesmal brannten mehrere Müllcontainer in der Erzbergerstraße 20. Dabei brannten insgesamt 14 Tonnen vor einem Wohnheim. Das Feuer breitete sich auf Bäume aus, die relativ nahe am Haus standen. Der Rauch drang in offenstehende Fenster, weshalb die eingesetzten Funkstreifen mehrere Bewohner aus dem Haus begleiteten. Da sich das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr rasch ausbreitete, wurden noch mehrere Fahrräder, ein Carport, eine Straßenlaterne und zwei dort geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 30.000 EUR, Personen wurden nicht verletzt.

Eine sofort durchgeführte Fahndung blieb ohne Erfolg. Zwar dauert die Brandursachenermittlung noch an, von Brandstiftung ist jedoch in allen geschilderten Fällen auszugehen.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben könne, sich unter der Telefonnummer 069-75551599 zu melden. Natürlich nehmen auch alle anderen Polizeidienststellen Hinweise entgegen.

