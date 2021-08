Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210824 - 1017 Frankfurt-Bockenheim: Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 22. August 2021, gegen 00.40 Uhr, fiel einer Funkstreife in der Adalbertstraße der Fahrer eines VW Golf durch seinen Fahrstil auf. Als der Wagenlenker daraufhin kontrolliert werden sollte, entzog er sich durch Flucht.

Mit seinem Golf fuhr er zunächst auf die Rosa-Luxemburg-Straße und danach in Richtung Eschersheim. Nachdem er wieder in Richtung Bockenheim fuhr, konnte er an der Kreuzung Hamburger Allee/Senckenberganlage angehalten und kontrolliert werden. Auf seiner Fahrt beging der 23-jährige Fahrer aus Karben mehrere Rotlichtverstöße, missachtete die Vorfahrtsregeln und fuhr auch entgegen der Einbahnrichtung. Hinzu kommen teils massive Geschwindigkeitsüberschreitungen. Glücklicherweise kam es dabei aber zu keinen verletzten Personen oder aber Sachschäden. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein des Mannes einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell