POL-F: 210823 - 1014 Frankfurt-Sachsenhausen: Auseinandersetzung an Info-Stand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 21. August 2021, gegen 12.00 Uhr, kam es an einem Wahl-Infostand der Partei AfD am Diesterwegplatz zu einer Auseinandersetzung. Zunächst wurden die Standbetreiber beleidigt, danach wurde versucht, Flyer zu beschädigen. Dies führte zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem die Polizei die beteiligten Personen getrennt hatte, wurden entsprechende Strafanzeigen gegen diese gefertigt.

