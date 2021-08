Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: Frankfurt-Sachsenhausen/Eschersheim: Wahlplakate in Brand gesetzt

Frankfurt (ots)

210823 - 1012

(fue) Am Samstag, den 21. August 2021, gegen 07.45 Uhr, meldete eine Zeugin telefonisch den Brand eines Wahlplakates am Otto-Hahn-Platz in Sachsenhausen. Das Wahlplakat der FDP war an einer Straßenlaterne befestigt. An dieser entstand kein Sachschaden.

210823 - 1013

(fue) Ein Zeuge konnte am Montag, den 23. August 2021, gegen 02.40 Uhr, zwei Jugendliche dabei beobachten, wie sie zwei Wahlplakate der Freien Wähler Frankfurt anzündeten. Die Plakate waren an einem Lichtmast in der Zehnmorgenstraße in Eschersheim befestigt. Durch die Flammen wurde auch der Mast der Laterne leicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell