Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Verletzten

Zeugenaufruf

Speyer (ots)

Am 29.04.2021 gegen 16:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Schifferstadter Straße in Speyer. Der Fahrer eines schwarzen Mini wollte von der Anschlussstelle der B9, Speyer Nord nach links in Richtung Schifferstadt abbiegen. Hierbei missachtete er das Verkehrszeichen "Vorfahrt achten" und kollidierte mit einem von links kommenden, schwarzen BMW, welcher noch versuchte auf die Gegenfahrbahn auszuweichen. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Personen verletzt. Insbesondere dürfte ein nicht angelegter Sicherheitsgurt für die Schwere der Verletzung verantwortlich gewesen sein. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20000 Euro. Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens musste zeitweise die Abfahrt B9-SP-Nord, FR Ludwigshafen gesperrt und der Verkehr im Bereich der Unfallstelle geregelt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell