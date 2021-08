Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210823 - 1016 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Bedrohung

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitag, den 20. August 2021, nahm die Polizei einen 53-jährigen Mann im Bahnhofsviertel fest, der einen anderen mit einem Messer bedroht hatte.

Zuvor kam es gegen 20 Uhr in der Moselstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 53-jährigen und einem 41-jährigen Mann. In deren Verlauf zog der Ältere plötzlich ein Messer, mit welchem er auf sein Gegenüber zuging. Letzterer schrie nun lautstark um Hilfe und machte dadurch in der Nähe befindliche Polizeibeamte auf die Situation aufmerksam. Die Beamten eilten zu den Hilferufen und sahen den 53-Jährigen, welcher immer noch ein Messer in der Hand hielt und in unmittelbarer Nähe zu dem 41-Jährigen stand. Mittels gezogener Dienstwaffe forderten die Beamten den 53-Jährigen auf, das Messer wegzulegen. Dies setzte er schließlich nach mehrfacher Aufforderung um. Allerdings ignorierte er die weiteren Anweisungen der Beamten, sich hinzulegen. Diesen gelang es in der Folge, den 53-jährigen Mann zu Boden zu bringen und festzunehmen. Dabei setzte er sich zu Wehr, trat einen der Beamten gegen ein Bein und versuchte, einen weiteren mit dem Kopf zu stoßen. Darüber hinaus folgten diverse Beleidigungen. Bei der Festnahme zog sicher der 53-Jährige eine leichte Verletzung zu. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille.

Zur Durchführung der weiteren Maßnahmen verbrachten ihn die Beamten auf eine Polizeidienststelle. Mangels vorliegender Haftgründe wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

