Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Das Verkehrskommissariat in Moers sucht Zeugen, die am Samstag einen Unfall auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Rheinkamp beobachtet haben.

Die Geschädigte hatte ihren blauen Dacia Lodgy gegen 06.20 Uhr in einer Parkbucht an der Konrad-Adenauer-Straße abgestellt.

Als sie gegen 14.00 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass an der rechten Seite Kratzer waren und die hintere Tür eingedrückt war. Es entstand erheblicher Sachschaden an dem PKW.

Der Verursacher ist flüchtig, sein Auto dürfte jedoch ebenfalls beschädigt sein.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Moers unter 02841-171-0.

