POL-FR: Wehr: Fahrradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein Fahrradfahrer hat sich am Mittwochabend, 15.12.2021, bei einem Verkehrsunfall in Wehr schwer verletzt. Der 87-jährige war kurz nach 17:00 Uhr in den Kreisverkehr der Todtmooser Straße eingefahren und hierbei mit einem im Kreisel befindlichen Pkw eines 58 Jahre alten Mannes zusammengestoßen. Hierbei zog sich der Radler schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er ohne Licht unterwegs gewesen sein. Einen Radhelm trug er nicht. Während das Fahrrad nur geringfügig beschädigt wurde, wurde am Auto ein Sachschaden von rund 1000 Euro verursacht.

