Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnung - Hoher Schaden - Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Große Beute machten unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung in Eppelheim. Die Einbrecher drangen zwischen 17.00 Uhr und 22.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Erzbergerstraße ein. Im Erdgeschoss brachen sie die Abschlusstür einer Wohnung gewaltsam auf und gelangten so in die Wohnräume. In der Wohnung hebelten die Unbekannten einen Tresor auf und entnahmen daraus Bargeld, Schmuck und mehrere Armbanduhren. Im Anschluss begaben sich die Einbrecher in eine Wohnung im Kellergeschoss und durchwühlten im Schlafzimmer einen Schrank. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell