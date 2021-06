Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau

Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Autos frontal kollidiert - Pressemitteilung Nr. 1

Schönau (ots)

Gegen 09:05 Uhr geriet ein Auto in der Neckargemünder Straße (L535) auf Höhe des Ortseingangs von Schönau in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die beiden Unfallbeteiligten mussten durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Schwere der Verletzungen ist noch nicht bekannt. Die L535 ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

