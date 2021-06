Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: In Wohnung eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bargeld und eine wertvolle Herrendarmbanduhr erbeuteten unbekannte Täter am Mittwoch bei einem Einbruch in eine Wohnung in Sandhausen. Der oder die Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen 9 Uhr und 17 Uhr Zutritt zum Treppenhaus eines Mehrfamilienanwesens in der Heidelberger Straße. Im ersten Obergeschoss drangen sie gewaltsam in eine Einraumwohnung ein und entwendeten dabei Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro sowie eine wertvolle Herrendarmbanduhr. Anschließend verließen die Unbekannten die Wohnung wieder und flüchteten aus dem Haus, was ein Zeugen offenbar beobachten konnte.

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell