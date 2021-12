Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Kühlturm von Beschneiungsanlage ausgebrannt

Der Polizei wurde am Mittwoch, 15.12.2021, gegen 10.45 Uhr mitgeteilt, dass gegenüber der Rothaus-Sesselbahn in Fahl einer der drei Kühltürme der im Bau befindlichen Beschneiungsanlage brennen würde. Nach Sachlage entzündete sich bei Schweißarbeiten an dem Turm dessen Dämmmaterial. Um das Feuer abzulöschen musste die Feuerwehr dem etwa 5 Meter hohen Turm komplett zerlegen. Die Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt. Es wurde niemand verletzt.

