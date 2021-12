Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rümmingen: Auffahrunfall auf Landstraße - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 50-jähriger Mann befuhr am Dienstag, 14.12.2021, gegen 11.30 Uhr, mit seinem VW-Transporter und einem Anhänger die Landstraße 134 von Rümmingen nach Wittlingen. Durch einen hinter ihm fahrenden Pkw-Fahrer wurde er mittels Lichthupe darauf aufmerksam gemacht, dass er Teile seines Grünschnittes, welcher sich auf dem Anhänger befand, verlieren könnte. Der 50-Jährige hielt an um seine Ladung zu überprüfen. Der noch unbekannte Pkw-Fahrer fuhr an dem Gespann vorbei und hielt in Höhe der Fahrerkabine kurz an. Ein hinter dem unbekannten Pkw-Fahrer fahrender 28-jähriger Pkw-Fahrer hielt mit seinem Daimler-Benz ebenfalls an. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies wohl zu spät und fuhr mit seinem Fiat auf den Daimler-Benz des 28-Jährigen auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 7.000 Euro. Als wichtigen Zeugen sucht nun der Polizeiposten Markgräflerland den unbekannten Pkw-Fahrer, welcher beim Vorbeifahren in Höhe der Fahrerkabine des Gespannes kurz anhielt. Er möge sich bitte mit dem Polizeiposten, Telefon 07626 977800, in Verbindung setzen. Der Mann war wohl in einem dunkelblauen Pkw-Kombi unterwegs. Vermutlich hatte er den Unfall hinter sich gar nicht wahrgenommen.

